Супруга украинского боксер Александра Усика Екатерина порадовала фанатов пикантной фотосессией.

Девушка редко появляется на страницах глянцевых журналов и на публике, однако на этот раз решилась на достаточно откровенные съемки. Соответствующие снимки появились на страничке в Instagram фотографа Алены Сергеевой.

Екатерина Усик Instagram Алены Сергеевой

Екатерина позирует на фото в откровенном халате. При этом супруга Александра находится в ванне, которая наполнена водой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть яркие снимки Екатерины Усик.

Екатерина Усик Instagram Алены Сергеевой

Екатерина Усик Instagram Алены Сергеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Александра Усика засветила грудь и произвела фурор в сети. Ранее сам боксер принял участие в съемках "Вечернего квартала", где сыграл любовника Елены Кравец. По словам спортсмена, сам он никогда не попадал в подобные ситуации.

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