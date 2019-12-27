Супруга украинского боксер Александра Усика Екатерина порадовала фанатов пикантной фотосессией.
Девушка редко появляется на страницах глянцевых журналов и на публике, однако на этот раз решилась на достаточно откровенные съемки. Соответствующие снимки появились на страничке в Instagram фотографа Алены Сергеевой.
Екатерина Усик
Instagram Алены Сергеевой
Екатерина позирует на фото в откровенном халате. При этом супруга Александра находится в ванне, которая наполнена водой.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть яркие снимки Екатерины Усик.
Екатерина Усик
Instagram Алены Сергеевой
Екатерина Усик
Instagram Алены Сергеевой
Как сообщал OBOZREVATEL, жена Александра Усика засветила грудь и произвела фурор в сети. Ранее сам боксер принял участие в съемках "Вечернего квартала", где сыграл любовника Елены Кравец. По словам спортсмена, сам он никогда не попадал в подобные ситуации.
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