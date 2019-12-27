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27 декабря • обновлено в 20:26
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Мокрая в ванне: жена Усика снялась в откровенной фотосессии

4.3т
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Супруга украинского боксер Александра Усика Екатерина порадовала фанатов пикантной фотосессией.

Девушка редко появляется на страницах глянцевых журналов и на публике, однако на этот раз решилась на достаточно откровенные съемки. Соответствующие снимки появились на страничке в Instagram фотографа Алены Сергеевой.

Екатерина Усик

Екатерина Усик

Instagram Алены Сергеевой

Екатерина позирует на фото в откровенном халате. При этом супруга Александра находится в ванне, которая наполнена водой.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть яркие снимки Екатерины Усик.

Екатерина Усик

Екатерина Усик

Instagram Алены Сергеевой

Екатерина Усик

Екатерина Усик

Instagram Алены Сергеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Александра Усика засветила грудь и произвела фурор в сети. Ранее сам боксер принял участие в съемках "Вечернего квартала", где сыграл любовника Елены Кравец. По словам спортсмена, сам он никогда не попадал в подобные ситуации.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
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