Модель PlayBoy надела на лицо трусы, чтобы защититься от коронавируса в тренажерном зале

Знаменитая американская модель Кейлай Свенсон, больше известная под псевдонимом Викинг Барби, просто разорвала Instagram фото с советом, как не подхватить коронавирус в тренажерке.

34-летняя фитоняшка, которая дважды появлялась на обложке PlyaBoy, надела себе на лицо трусы, превратив их в своеобразную медицинскую маску.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить "находчивость" девушки, а также полюбоваться ее фотографиями.

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Викинг Барби @viking.barbie

Как сообщал OBOZREVATEL, известная шведская фитнес-модель Фрида Паульсен Стерн вызвала бурный восторг у фанатов, начав публиковать свои откровенные снимки в Instagram.

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