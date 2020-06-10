Знаменитый румынский теннисист и бывшая первая ракетка мира 73-летний Илие Настасе женился на 43-летней Иоане Симион.

Пара сыграла свадьбу на родине финалиста Wimbledon и чемпиона Roland Garros. Из гостей были только родственники и близкие друзья молодоженов.

Для Настасе это пятый брак. У бывшего теннисиста есть сын и четыре дочери.

Экс-спортсмен за свой скандальный нрав получил прозвище Nasty (Мерзкий). Несколько лет назад Международная федерация тенниса дисквалифицировала Илие за оскорбительные комментарии на почве расизма.

Илие Настасе и Иоана Симион facebook.com/ioana.simion.378

Иоана Симион facebook.com/ioana.simion.378

Иоана Симион facebook.com/ioana.simion.378

Илие Настасе и Иоана Симион facebook.com/ioana.simion.378

Илие Настасе и Иоана Симион facebook.com/ioana.simion.378

Илие Настасе и Иоана Симион facebook.com/ioana.simion.378

Как сообщал OBOZREVATEL, 27-я ракетка мира задержан за избиение бывшей жены в присутствии ребенка.