Скандальный чемпион Илие Настасе женился в пятый раз: фото невесты Иоаны Симион

Максим Богданов Раздевалка 23:52, 10.06.2020 Обновлено: 00:22, 11.06.2020

Знаменитый румынский теннисист и бывшая первая ракетка мира 73-летний Илие Настасе женился на 43-летней Иоане Симион.

Пара сыграла свадьбу на родине финалиста Wimbledon и чемпиона Roland Garros. Из гостей были только родственники и близкие друзья молодоженов.

Для Настасе это пятый брак. У бывшего теннисиста есть сын и четыре дочери.

Экс-спортсмен за свой скандальный нрав получил прозвище Nasty (Мерзкий). Несколько лет назад Международная федерация тенниса дисквалифицировала Илие за оскорбительные комментарии на почве расизма.

Илие Настасе и Иоана Симион
facebook.com/ioana.simion.378
Иоана Симион
facebook.com/ioana.simion.378
Иоана Симион
facebook.com/ioana.simion.378
Илие Настасе и Иоана Симион
facebook.com/ioana.simion.378
Илие Настасе и Иоана Симион
facebook.com/ioana.simion.378
Илие Настасе и Иоана Симион
facebook.com/ioana.simion.378

Как сообщал OBOZREVATEL, 27-я ракетка мира задержан за избиение бывшей жены в присутствии ребенка.

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Спорт Раздевалка

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