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11 июня • обновлено в 00:37
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Скандальный чемпион Илие Настасе женился в пятый раз: фото невесты Иоаны Симион

3.2т
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Знаменитый румынский теннисист и бывшая первая ракетка мира 73-летний Илие Настасе женился на 43-летней Иоане Симион.

Пара сыграла свадьбу на родине финалиста Wimbledon и чемпиона Roland Garros. Из гостей были только родственники и близкие друзья молодоженов.

Для Настасе это пятый брак. У бывшего теннисиста есть сын и четыре дочери.

Экс-спортсмен за свой скандальный нрав получил прозвище Nasty (Мерзкий). Несколько лет назад Международная федерация тенниса дисквалифицировала Илие за оскорбительные комментарии на почве расизма.

Илие Настасе и Иоана Симион

Илие Настасе и Иоана Симион

facebook.com/ioana.simion.378

Иоана Симион

Иоана Симион

facebook.com/ioana.simion.378

Иоана Симион

Иоана Симион

facebook.com/ioana.simion.378

Илие Настасе и Иоана Симион

Илие Настасе и Иоана Симион

facebook.com/ioana.simion.378

Илие Настасе и Иоана Симион

Илие Настасе и Иоана Симион

facebook.com/ioana.simion.378

Илие Настасе и Иоана Симион

Илие Настасе и Иоана Симион

facebook.com/ioana.simion.378

Как сообщал OBOZREVATEL, 27-я ракетка мира задержан за избиение бывшей жены в присутствии ребенка.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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