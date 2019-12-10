Мировая звезда фитнеса полностью разделась для фанатов

Американская модель Лорен Дрейн произвела настоящий фурор среди фанатов после того, как выложила снимки со своей обнаженной фотосессии.

33-летняя девушка не выдержала просьб своей 4-миллионной армии подписчиков в Instagram, и, не смотря на свою беременность, снялась полностью без одежды. Совместные фотографии фитоняшки с супругом вызвали бурный восторг у поклонников.

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Новости Мировая звезда фитнеса свела с ума интернет соблазнительными фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дрейн рассказала, как она покинула баптистскую церковь Вестборо, потому что не хотела брака по договоренности.

Красотка отметила, что из-за этого ее собственный отец изгнал ее из семьи.

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