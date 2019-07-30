Милевский признался в сексе с Канделаки: спортивные итоги 29 июля

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский признался, что у него был роман с продюсером российского канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки, а украинец Сергей Богачук добыл эффектную победу нокаутом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 29 июля.

Кроме того, украинцы простились со знаменитым украинским легкоатлетом Романом Вирастюком, который умер 27 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Не знал, как выглядит": Милевский рассказал о сексе с Канделаки

Непобедимый украинский боксер уничтожил соперника мощным нокаутом: видеофакт

"Дебилизм": Милевский резко высказался об Украине

"Зачем жить, если не гореть": украинцы попрощались с Вирастюком на "Олимпийском"

"Пан Зеленский!" Милевский эпично отреагировал на победу "Динамо" в Суперкубке

"Они там как-то": "слуга народа" Беленюк публично оконфузился

"За три минуты": вратарь "Шахтера" сделал признание о поражении в Суперкубке

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!