Милевский похвастался горячим фото с подругой

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский проводит отпуск вместе со своей подругой Валерией в Индонезии.

Футболист, выигравший вместе с "Динамо" (Брест) чемпионат Беларуси-2019, похвастался горячим фото с девушкой.

Валерия instagram.com/valeria_0001

Валерия instagram.com/valeria_0001

Валерия instagram.com/valeria_0001

Валерия instagram.com/valeria_0001

Валерия instagram.com/valeria_0001

Валерия instagram.com/valeria_0001

Валерия instagram.com/valeria_0001

Валерия instagram.com/valeria_0001

Новости Милевский впервые показал новую девушку

Как сообщал OBOZREVATEL, пара находится в отношениях с конца 2018 года, но редко появлялась вместе на публике. Летом 2019 года появились слухи о скорой женитьбе Милевского.

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