Главная Новости
25 декабря • обновлено в 00:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Милевский похвастался горячим фото с подругой

367
Читать материал на украинском

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский проводит отпуск вместе со своей подругой Валерией в Индонезии.

Футболист, выигравший вместе с "Динамо" (Брест) чемпионат Беларуси-2019, похвастался горячим фото с девушкой.

Валерия

Валерия

instagram.com/valeria_0001

Валерия

Валерия

instagram.com/valeria_0001

Валерия

Валерия

instagram.com/valeria_0001

Валерия

Валерия

instagram.com/valeria_0001

Валерия

Валерия

instagram.com/valeria_0001

Валерия

Валерия

instagram.com/valeria_0001

Валерия

Валерия

instagram.com/valeria_0001

Валерия

Валерия

instagram.com/valeria_0001

Новости
Милевский впервые показал новую девушку

Как сообщал OBOZREVATEL, пара находится в отношениях с конца 2018 года, но редко появлялась вместе на публике. Летом 2019 года появились слухи о скорой женитьбе Милевского.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Артем Милевский
Место
Индонезия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги