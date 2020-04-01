Милевский откровенно рассказал о сексе за деньги и стриптизе

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский заявил, что у него давно не было секса с девушками за деньги.

В интервью YouTube-канала ТРЕНДЕЦ ныне игрок "Динамо" (Брест) вспомнил о своей бурной молодости и походы в стриптиз-клубы.

"Смотришь стриптиз, смотришь, как люди танцуют. И за стаканчиком с кем-то это обсуждаешь. Есть такие клубы, откуда девушек можно забирать домой за деньги. А есть такие, где девушки просто танцуют и никуда не ездят с тобой. Секс за деньги? Я уже сто лет этим не занимался, поэтому даже не могу сейчас сказать что-то по этому поводу. Но, по-моему, это до сих пор процветает, насколько я слышал", – заявил Милевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский отметился идеальным победным голом в матче чемпионата Беларуси.

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