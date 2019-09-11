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11 сентября • обновлено в 15:28
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"Меня отличает": Ломаченко объяснил свои политические высказывания

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Украинский суперчемпион Василий Ломаченко признался, что никогда не жалел о сказанном в различных интервью.

Речь идет не только о боксе, но и о других вопросах, в том числе и политических.

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"Бывает такое, что когда ты что-то скажешь, ты говоришь то, что думаешь. Но когда тебе со стороны объясняют, как они ответили бы на этот вопрос, то понимаешь, что это было бы правильнее. Что меня отличает от всех остальных: я действительно говорю правду, говорю то, что думаю. Никогда не подстраиваюсь, не думаю, чтобы что-то сказать, чтобы угодить всем, чтобы о мне не думали плохо", – сказал Ломаченко в интервью официальному YouTube-каналу.

Напомним, что Василий Ломаченко отметился скандальными высказываниями о военной агрессии России по отношению к Украине, назвав ее "сложной политической ситуацией".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко выразил сомнение относительно того, что борец Жан Беленюк сможет совмещать работу в парламенте и выступления на высоком спортивном уровне.

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Персона
Василий Ломаченко
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