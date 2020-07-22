Марина Бех снялась топлес и поблагодарила мужа

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, впечатлила подписчиков снимком топлес.

В кадре 24-летняя легкоатлетка позирует полуобнаженной, прикрыв интимные части тела букетом из роз.

"Это были замечательные выходные и вообще это был прекрасная неделя. Спасибо Миша Романчук, что ты всегда рядом. Именно благодаря тебе эти дни были фантастическими. Я уже скучаю и с нетерпением жду тебя домой", – подписала фотосет спортсменка.

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Марина Бех-Романчук с букетом Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук вместе с розами в откровенной фотосессии Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук снялась полуобнаженной Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук позирует топлес Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех вместе с мужем Михаилом Романчуком Instagram Марины Бех-Романчук

Ранее Бех-Романчук побаловала подписчиков горячей фотографией в купальнике.

Ранее украинка поразила потрясающей фигурой в бикини, разместив снимок с отпуска в турецком Белеке.