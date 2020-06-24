Марадона стянул с себя трусы во время танца

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона отметился необычной выходкой, отдыхая в компании друзей.

Пользователь Twitter Gustavo Fretes GEF опубликовал видео, на котором экс-нападающий танцует с женщиной. В какой-то момент Марадона решил добавить красок в их мини-выступление, сняв с себя трусы и оголив ягодицы, что вызвало большое удивление у находившихся рядом людей.

Аргентинец является чемпионом мира 1986 года и вице-чемпионом 1990 года. За сборную он провел 91 матч, забив 34 гола. Марадона начинал карьеру игрока в "Архентинос Хуниорс", после чего выступал за "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аргентинца поймали за употреблением неизвестного вещества прямо во время матча его "Химнасии" в аргентинской Суперлиге.