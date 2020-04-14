Знаменитый экс-голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев вместе с супругой Екатериной приняли участие в челлендже с переодеванием.

Вячеслав сперва жонглирует мячами с голым торсом, а его супруга стоит рядом в платье. Затем Малафеев оказывается в платье, а Екатерина во вратарских перчатках стоит топлес, прикрывая грудь мячами и не решаясь пожонглировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подобном челлендже вместе со своей дочерью принял участие бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев. Экс-футболист сборной Украины станцевал в ее платье.

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