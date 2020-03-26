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27 марта • обновлено в 00:08
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Майк Тайсон рассказал, как устраивал дикие оргии

2.8т
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Легендарный американский супертяж Майк Тайсон признался, что во времена молодости не мог контролировать свое либидо.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

boxingscene.com

"Когда я был молод, то вёл себя словно животное. Причём животное с баблом. Я сорил деньгами на всякие пирушки, тр**хал всё, что шевелится: подруг, их кузин и матерей. Мы устраивали дикие оргии. Я был сумасшедшим. Я был болен, нуждался в помощи, но не осознавал этого. Я покупал машины, причём не только себе, но и своим девкам", - заявил Железный Майк в рамках подкаста Hotboxin' with Mike Tyson, которого цитирует vringe.com.

Недавно Майк Тайсон рассказал о своем отношении к жизни и смерти, заявив, что готов умереть.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон в новом клипе американского рэпера Эминема на песню Godzilla отправил знаменитого артиста в глубокий нокаут.

Ранее Тайсон признался, что однажды, вернувшись домой, обнаружил жену в постели с Брэдом Питтом. Супруги в тот момент находились в процессе развода, но иногда встречались. Это случилось в конце 80-х, Тайсон и Робин Гивенс находились в процессе развода, но регулярно встречались и были близки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Майк Тайсон
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