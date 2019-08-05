"Люди для них ничто": Маркевич жестко высказался о переговорах с Россией по Донбассу

Бывший главный тренер сборной Украины, харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич выступил против прямых переговоров с Россией по ситуации на Донбассе.

Она также выразил мнение, что российские власти заинтересованы в эскалации конфликта, так как Украина стремится к ЕС.

"Договариваться с Россией не имеет смысла. Разве что у них что-то поменяется в головах, но я не представляю, как это все можно закончить. Я понимаю, что они хотят, чтобы мы опустили головы, стали на колени и все. Конечно, договориться можно, но пускай они уйдут с Донбасса, чтобы там была территория Украины. Но я не верю, что они уйдут оттуда. Даже санкции не помогут. Потому что для них люди это ничто. Ну, погибнут там 100 тысяч, но им все равно. Россия просто не дает людям нормально жить, постоянно воюет. У нас большинство хочет жить в ЕС, как живут нормальные цивилизованные люди, но они нам этого не дают. И не дадут", – заявил Маркевич в интервью 5 каналу.

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