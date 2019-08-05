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"Люди для них ничто": Маркевич жестко высказался о переговорах с Россией по Донбассу

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Бывший главный тренер сборной Украины, харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич выступил против прямых переговоров с Россией по ситуации на Донбассе.

Она также выразил мнение, что российские власти заинтересованы в эскалации конфликта, так как Украина стремится к ЕС.

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"Договариваться с Россией не имеет смысла. Разве что у них что-то поменяется в головах, но я не представляю, как это все можно закончить. Я понимаю, что они хотят, чтобы мы опустили головы, стали на колени и все. Конечно, договориться можно, но пускай они уйдут с Донбасса, чтобы там была территория Украины. Но я не верю, что они уйдут оттуда. Даже санкции не помогут. Потому что для них люди это ничто. Ну, погибнут там 100 тысяч, но им все равно. Россия просто не дает людям нормально жить, постоянно воюет. У нас большинство хочет жить в ЕС, как живут нормальные цивилизованные люди, но они нам этого не дают. И не дадут", – заявил Маркевич в интервью 5 каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский теннисист Евгений Кафельников жестко прошелся по пропаганде росСМИ и поддержал Украину.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
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Мирон Маркевич
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Semenov Igor
Semenov Igor
"У нас большинство хочет жить в ЕС, как живут нормальные цивилизованные люди, но они нам этого не дают. И не дадут", – заявил Маркевич в интервью 5 каналу." После госпереворота, вооруженного и антиконституционного, в Феврале 2014 года часть украинцев захотела в ЕС и НАТО, а часть (Крым и Донбасс) не захотел. Почему Киев или украинская власть должна уважать мнение одних и не уважать мнение других, которые провели свои референдумы по международным правовым законам в условиях вооруженного госпереворота в стране и недействии конституции страны?
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Semenov Igor
Semenov Igor
Vik Vik, Спасибо за разъяснение - теперь буду знать и всем говорить, что в Феврале 2014 года на Украине произвошла ЗАКОННАЯ смена власти согласно действующей конституции Украины. А то тут говорят, что это было не по конституции и незаконно. Теперь я знаю, что все было ЗАКОННО!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Vik Vik, Какой импичмет, свiдомо МАНДАйнутая мразота? Не попути с вами это Крыму и Донбассу...таи еще кое каким территориям Украины, которые появились в ее составе после анексии комуняками и москалями.
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филипп филипыч
филипп филипыч
в одном абзаце: "Договариваться с Россией не имеет смысла.....Ну, погибнут там 100 тысяч, но им все равно. " разве 100 тысяч не главный смысл договариваться?
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Vik Vik
Vik Vik
филипп филипыч, это не договор.. А шантаж.. Мы убьем 100 тыс. если вы не вступите в таежный .. Т.е.полный отказ от сопротивления и тогда мол не будет как в Грозном. Да.. только проблема в том, что Украина не Чечня
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Питон Каа
Питон Каа
Да мы то тут при чем? В ЕС они хотят жить... Живите... Только вот сам ЕС не желает чтобы вы в нем жили, так как вы ему ничего не сможете дать, а будете только просить. Великобритания из него выходит, а кто будет содержать пшеков и шпротов? Германии и Франции и так довольно нахлебников.
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Vik Vik
Vik Vik
Питон Каа, Не говори Гоп.. мы поступил мудрее.. Подождем на береги реки, пока мимо будут проплывать ваши тушки. Готовтесь к гражданской.. Думаете у вас её не будет? Наивные..
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