Любовница Путина впервые рассказала о семье

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, дала откровенное интервью о своей семье.
Путин и Кабаева
Радио Свобода
"У меня было совершенно безмятежное счастливое детство, и сейчас я понимаю, что во многом это связано с нашим домом, с нашим интернациональным двором, где не было чужих детей", — цитирует Кабаеву журнал "Аэроэкспресс".
Алина призналась, что родители видели ее фигуристкой, но в солнечном Ташкенте, где прошло ее детство, не хватало ледовых площадок. Поэтому она и стала гимнасткой.
"Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками. Мама наблюдала тренировки Ирины Виннер и тогда же про себя решила: если у нее родится девочка, то она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру", — сказала Алина.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитая чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, вызверилась на МОК из-за унижения России
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