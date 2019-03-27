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Любовница Путина впервые рассказала о семье

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Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, дала откровенное интервью о своей семье.

Путин и Кабаева

Путин и Кабаева

Радио Свобода

"У меня было совершенно безмятежное счастливое детство, и сейчас я понимаю, что во многом это связано с нашим домом, с нашим интернациональным двором, где не было чужих детей", — цитирует Кабаеву журнал "Аэроэкспресс".

Алина призналась, что родители видели ее фигуристкой, но в солнечном Ташкенте, где прошло ее детство, не хватало ледовых площадок. Поэтому она и стала гимнасткой.

"Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками. Мама наблюдала тренировки Ирины Виннер и тогда же про себя решила: если у нее родится девочка, то она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру", — сказала Алина.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитая чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, вызверилась на МОК из-за унижения России

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Персона
Алина Кабаева
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Это что, все?...
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