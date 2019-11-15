Главная Новости
15 ноября • обновлено в 19:10
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Лучший бомбардир "Шахтера" в истории женился на российской модели - фото

1.7т
Читать материал на украинском

Бывший нападающий "Шахтера", "Милана" и "Спартака", выступающий сейчас в бразильском "Палмейрасе" Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко.

Бразилец с 2017-го по 2019 год выступал за "Спартак", в это время он и познакомился с девушкой, сообщает "Сегодня". После ухода из московской команды Адриано забрал с собой в Бразилию и Екатерину.

Отметим, что Луис Адриано – лучший бомбардир в истории "Шахтера": в 266 матчах он забил 128 мячей.

Смотрите, на ком остановил свой выбор Луис Адриано:

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко и Луис Адриано

Екатерина Дорожко и Луис Адриано

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Как сообщал OBOZREVATEL, новая подружка Неймара поразила фанатов впечатляющим бюстом.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Персона
Луис Адриано
Место
Бразилия
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги