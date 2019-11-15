Лучший бомбардир "Шахтера" в истории женился на российской модели - фото

Бывший нападающий "Шахтера", "Милана" и "Спартака", выступающий сейчас в бразильском "Палмейрасе" Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко.

Бразилец с 2017-го по 2019 год выступал за "Спартак", в это время он и познакомился с девушкой, сообщает "Сегодня". После ухода из московской команды Адриано забрал с собой в Бразилию и Екатерину.

Отметим, что Луис Адриано – лучший бомбардир в истории "Шахтера": в 266 матчах он забил 128 мячей.

Смотрите, на ком остановил свой выбор Луис Адриано:

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко и Луис Адриано

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

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