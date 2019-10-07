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7 октября • обновлено в 15:42
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Лучезарный и солнцеликий: звезда НХЛ прогнулся перед Путиным

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Звезда НХЛ, российский хоккеист Александр Овечкин выслужился перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Игрок команды "Вашингтон Кэпиталс" решил поздравить главу Российской Федерации с днем рождения - 7 октября Путину исполнилось 67 лет. Для месседжа хоккеист воспользовался аккаунтом созданного им движения Putin Team.

Путин и Овечкин

Путин и Овечкин

Сообщение получилось высокопарным - хоккеист явно старался произвести впечатление на хозяина Кремля пафосным тоном поздравления и "философскими" мыслями.

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"Что можно пожелать президенту страны? Ваше имя знает весь мир. Вы – пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны! Сильный человек – это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами – сильная команда единомышленников. Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране", – написал Овечкин.

Напомним, OBOZREVATEL показал в день рождения Путина, как выглядят двойники президента России.

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Персоны
Владимир Путин Александр Овечкин
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70rus xxx
70rus xxx
Боги,ну что за бред.Овечкину то зачем прогибаться,скажите на милость.Вот ЗеМоника прогнулся так прогнулся перед Трампом,весь мир ржал."вы мой учитель,я только вас уважаю.....не 100% а 1000?)))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
типа поздравление человека это прогиб? я думал это нормальное воспитание.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Какая явная и неприкрытая зависть в заголовке)))))) Хотя чему я удивляюсь, это же х...охлы
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