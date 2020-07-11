Ломаченко открыл отель на берегу моря. Фотофакт
Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) открыл свой отель на берегу моря в Затоке Одесской области.
В комплексе, который называется Loma Sport Hotel, расположены ресторан с летней террасой, просторный пляж с кафе, спортзал, сауна, бассейн.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко у себя в Telegram-канале выложил неопубликованное видео с одного из своих детских боев.
В ролике заметно, что украинский боксер уже тогда умел оказывать давление на соперника. Маленький Лома легко рвал дистанцию, осыпая оппонента градом ударов.