Ломаченко открыл отель на берегу моря. Фотофакт

Максим Богданов Раздевалка 16:03, 11.07.2020 Обновлено: 16:03, 11.07.2020

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) открыл свой отель на берегу моря в Затоке Одесской области.

В комплексе, который называется Loma Sport Hotel, расположены ресторан с летней террасой, просторный пляж с кафе, спортзал, сауна, бассейн.

Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Istagram Loma Sport Hotel
Меню ресторана
Istagram Loma Sport Hotel
Меню ресторана
Istagram Loma Sport Hotel
Меню ресторана
Istagram Loma Sport Hotel
Меню ресторана
Istagram Loma Sport Hotel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко у себя в Telegram-канале выложил неопубликованное видео с одного из своих детских боев.

В ролике заметно, что украинский боксер уже тогда умел оказывать давление на соперника. Маленький Лома легко рвал дистанцию, осыпая оппонента градом ударов.

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Спорт Раздевалка

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