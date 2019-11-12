"Девочка выросла": у ведущей "Профутбола" "вывалилась грудь" - фотофакт

Популярная ведущая программы "Профутбол" на канале 2+2 Александра Лобода поразила своих поклонников, выложив соблазнительное фото в Instagram.

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

"Ну ничего себе. Девочка выросла", "Девушка, у вас левая грудь вывалилась", "Неожиданно", - не смогли сдержать эмоций подписчики.

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Кроме того, фанаты обратили внимание что снимок абсолютно не соответствует описанию. В тексте девушка поделилась впечатлением от просмотра известного спортивного фильма "Крутые виражи", о дебюте в 1988 году бобслейного экипажа с Ямайки на Зимних Олимпийских играх в Калгари.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и другими фото журналистки.

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Александра Лобода Instagram Александры Лободы

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Emma D поучаствовала в эффектной фотосессии ради вратаря донецкого "Шахтера" Алексея Шевченко.

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