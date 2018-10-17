''Лишить жизни'': Боярский прокомментировал скандал с Кокориным и Мамаевым

Известный певец Михаил Боярский высказался по поводу скандала с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Игроки сборной России арестованы за избиение двух людей.

Боярский отметил, что самым суровым для Кокорина и Мамаева станет запрет играть в футбол.

"Если бы у меня были деньги тогда, когда я что-то совершал, но мне сказали бы, что я больше никогда не выйду на сцену театра, то я бы отдал все: квартиру, деньги, машину, лишь бы еще раз сыграть в театре. Если Кокорина и Мамаева лишить футбола, это все равно, что лишить жизни. Это слишком большое наказание", - цитирует российского певца sportbox.ru.

Александр Кокорин и Павел Мамаев Instagram

Боярский предложил свой вариант решения ситуации с футболистами сборной России.

"Надо наказать их так, чтобы были удовлетворены пострадавшие. Отобрать у них все, что только возможно, но оставить им футбол", - подытожил легендарный артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец Путина вызвал на бой Кокорина и Мамаева.