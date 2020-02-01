Лилия Подкопаева: как выглядит 41-летняя гимнастка после трех родов

Прорславленная украинская гимнастка Лилия Подкопаева вместе со своим гражданским мужем Игорем Дубинским воспитывает трех детей – Вадима, Каролину и маленькую Эвелину.

Обладательница Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей практически все время живот в Атланте.

Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы и Олимпиады несмотря на загруженный график не забывает про спорт, и продолжает следить за собой в тренажерном зале.

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Лилия Подкопаева @podkopayeva_official

Как сообщал OBOZREVATEL, Подкопаева откровенно высказалась о войне на Донбассе. Олимпийская чемпионка заявила, что считает Россию страной-агрессором и очень болезненно переживает войну на ее родном Донбассе.

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