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2 февраля • обновлено в 02:06
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Лилия Подкопаева: как выглядит 41-летняя гимнастка после трех родов

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Прорславленная украинская гимнастка Лилия Подкопаева вместе со своим гражданским мужем Игорем Дубинским воспитывает трех детей – Вадима, Каролину и маленькую Эвелину.

Обладательница Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей практически все время живот в Атланте.

Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы и Олимпиады несмотря на загруженный график не забывает про спорт, и продолжает следить за собой в тренажерном зале.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

@podkopayeva_official

Новости
"Молодая мать": Подкопаева после родов разделась для фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Подкопаева откровенно высказалась о войне на Донбассе. Олимпийская чемпионка заявила, что считает Россию страной-агрессором и очень болезненно переживает войну на ее родном Донбассе.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Лилия Подкопаева
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