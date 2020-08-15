Лилии Подкопаевой – 42: как сейчас выглядит олимпийская чемпионка

Максим Иншаков Раздевалка 14:20, 15.08.2020

15 августа двукратная чемпионка Олимпиады-1996 по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева отмечает 42-й день рождения.

Лилия Подкопаева

Титулованная украинка большую часть своего времени проводит в американской Атланте, где живет вместе с гражданским мужем Игорем Дубинским и тремя детьми. Двое родились в предыдущем браке с Тимофеем Нагорным – Вадим (род. 2005) и Каролина (2006). Эвелина родилась в 2019 году.

В 2008 году к тридцатилетию гимнастки ООН выпустила почтовую марку США, на которой изображена Лилия .

Марка с изображением Лилии Подкопаевой
Twitter ООН

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как сейчас выглядит наша знаменитая соотечественница.

Лилия Подкопаева в голубом
Instagram Лилии Подкопаевой
Лилия Подкопаева на черно-белом фоне
Instagram Лилии Подкопаевой
Лилия Подкопаева в деловом костюме
Instagram Лилии Подкопаевой
Лилия Подкопаева на фоне океана
Instagram Лилии Подкопаевой
Лилия Подкопаева в вышиванке
Instagram Лилии Подкопаевой
Лилия Подкопаева во время фотосессии
Instagram Лилии Подкопаевой
Лилия Подкопаева в Пенсильвании
Instagram Лилии Подкопаевой
Лилия Подкопаева в платье
Instagram Лилии Подкопаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подкопаева поделилась снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

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Спорт Раздевалка

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