Лилии Подкопаевой – 42: как сейчас выглядит олимпийская чемпионка

15 августа двукратная чемпионка Олимпиады-1996 по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева отмечает 42-й день рождения.

Лилия Подкопаева

Титулованная украинка большую часть своего времени проводит в американской Атланте, где живет вместе с гражданским мужем Игорем Дубинским и тремя детьми. Двое родились в предыдущем браке с Тимофеем Нагорным – Вадим (род. 2005) и Каролина (2006). Эвелина родилась в 2019 году.

В 2008 году к тридцатилетию гимнастки ООН выпустила почтовую марку США, на которой изображена Лилия .

Марка с изображением Лилии Подкопаевой Twitter ООН

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как сейчас выглядит наша знаменитая соотечественница.

Лилия Подкопаева в голубом Instagram Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева на черно-белом фоне Instagram Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева в деловом костюме Instagram Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева на фоне океана Instagram Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева в вышиванке Instagram Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева во время фотосессии Instagram Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева в Пенсильвании Instagram Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева в платье Instagram Лилии Подкопаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подкопаева поделилась снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!