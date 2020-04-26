Лидер ПСЖ бросил жену ради "кудрявой Тины Канделаки"

Максим Богданов Раздевалка 21:48, 26.04.2020 Обновлено: 21:50, 26.04.2020

Знаменитый футболист сборной Италии и французского ПСЖ Марко Вератти развелся с Лорой Заззарой после 12 лет брака.

Марко познакомился с Лорой в 16 лет и с тех пор они не разлучались. Молодые люди знали друг друга с детства, так как росли в нескольких кварталах друг от друга. 12 марта 2014 у них родился сын Томмазо.

Дамой, которая разрушила брак, оказалась Джессика Айди – 26-летняя модель, имеющая контракт с известным агентством Nextmodels. Помимо этого, у девушки большая аудитория в социальных сетях – 162 тыс. подписчиков. В сети ее шутливо назвали "кудрявой Тиной Канделаки".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям сами полюбоваться красоткой.

Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi
Джессика Айди
@jessicaaidi

Как сообщал OBOZREVATEL, Вератти стал посмешищем в сети, после того, как в Twitter попало видео его любовных игр с Айди.

Отметим, что 26 апреля футболист сборной Украины Артем Кравец расстался со своей женой Анной после 10 лет брака.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Чернобыльская трагедия: точная дата взрыва и топ-5 фактов, которые скрывал СССР

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

Новые рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

Стал как овощ из-за ошибок врача? СМИ назвали причину предсмертного состояния Ким Чен Ына

Жители Львовщины на коленях встречали погибшего на Донбассе героя: душераздирающее видео