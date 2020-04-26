Лидер ПСЖ бросил жену ради "кудрявой Тины Канделаки"
Знаменитый футболист сборной Италии и французского ПСЖ Марко Вератти развелся с Лорой Заззарой после 12 лет брака.
Марко познакомился с Лорой в 16 лет и с тех пор они не разлучались. Молодые люди знали друг друга с детства, так как росли в нескольких кварталах друг от друга. 12 марта 2014 у них родился сын Томмазо.
Дамой, которая разрушила брак, оказалась Джессика Айди – 26-летняя модель, имеющая контракт с известным агентством Nextmodels. Помимо этого, у девушки большая аудитория в социальных сетях – 162 тыс. подписчиков. В сети ее шутливо назвали "кудрявой Тиной Канделаки".
OBOZREVATEL предлагает своим читателям сами полюбоваться красоткой.
Как сообщал OBOZREVATEL, Вератти стал посмешищем в сети, после того, как в Twitter попало видео его любовных игр с Айди.
Отметим, что 26 апреля футболист сборной Украины Артем Кравец расстался со своей женой Анной после 10 лет брака.