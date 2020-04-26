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26 апреля • обновлено в 22:16
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Лидер ПСЖ бросил жену ради "кудрявой Тины Канделаки"

3.6т
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Знаменитый футболист сборной Италии и французского ПСЖ Марко Вератти развелся с Лорой Заззарой после 12 лет брака.

Марко познакомился с Лорой в 16 лет и с тех пор они не разлучались. Молодые люди знали друг друга с детства, так как росли в нескольких кварталах друг от друга. 12 марта 2014 у них родился сын Томмазо.

Дамой, которая разрушила брак, оказалась Джессика Айди – 26-летняя модель, имеющая контракт с известным агентством Nextmodels. Помимо этого, у девушки большая аудитория в социальных сетях – 162 тыс. подписчиков. В сети ее шутливо назвали "кудрявой Тиной Канделаки".

Лидер ПСЖ бросил жену ради "кудрявой Тины Канделаки"

OBOZREVATEL предлагает своим читателям сами полюбоваться красоткой.

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Джессика Айди

Джессика Айди

@jessicaaidi

Как сообщал OBOZREVATEL, Вератти стал посмешищем в сети, после того, как в Twitter попало видео его любовных игр с Айди.

Отметим, что 26 апреля футболист сборной Украины Артем Кравец расстался со своей женой Анной после 10 лет брака.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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