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18 марта • обновлено в 20:27
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Левченко выложила видео из спальни, показав, чем занимается на карантине

3.4т
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Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко, показала, чем занимается во время вынужденного карантина, чтобы сохранить себя в тонусе.

В клипе, который снят в спальне спортсменки, Юля делает приседания, держа в руках поллитровые бутылки воды, а также качает пресс и спину с помощью подушки и дивана.

" Моя "домашняя" тренировка для физического и психического здоровья", - подписала ролик наша 22-летняя прыгунья в высоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Юлия Левченко
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Гоша Злой
Гоша Злой
молодчина) хорошо выглядит
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Карающий Меч
Карающий Меч
С редбуллом ага Она киряет там
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