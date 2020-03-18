Левченко выложила видео из спальни, показав, чем занимается на карантине

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко, показала, чем занимается во время вынужденного карантина, чтобы сохранить себя в тонусе.

В клипе, который снят в спальне спортсменки, Юля делает приседания, держа в руках поллитровые бутылки воды, а также качает пресс и спину с помощью подушки и дивана.

" Моя "домашняя" тренировка для физического и психического здоровья", - подписала ролик наша 22-летняя прыгунья в высоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.

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