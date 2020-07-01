Левченко показала себя в купальнике и указала на странность

Максим Богданов Раздевалка 21:17, 1.07.2020 Обновлено: 22:26, 1.07.2020

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко похвасталась снимком в купальнике, указав на странный цвет своей кожи после загара.

У себя в Instagram 22-летняя прыгунья в высоту выложила фотографию, на котором запечатлена на фоне одного из парков Киева.

"Я, деревья, и странный загар кожи" – подписала кадр спортсменка.

Instagram Юлии Левченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Левченко призналась, что во время вынужденного карантина старалась держать себя в форме.Украинка ответила на несколько вопросов подписчиков, которые касались ее внешних данных.

Киевлянка рассказала, что весит в среднем 60 кг при росте 182 см, опубликовав фото в соблазнительном наряде.

Ранее Левченко показала, чем занимается во время карантина, чтобы сохранить себя в тонусе.

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Спорт Раздевалка

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