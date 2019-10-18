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18 октября • обновлено в 10:49
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Летит в Украину: СМИ раскрыли правду об экс-невесте Кличко, которую избил бойфренд

1.8т Читать материал на украинском

Экс-невеста легендарного Владимира Кличко Хайден Панеттьери в ближайшие дни должна прибыть в Украину.

Об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на окружение американской актрисы. При этом уточняется, что Панеттьери часто посещает Киев, чтобы повидаться с четырехлетней дочерью Кайей-Евдокией.

Несмотря на проживание в США, 30-летняя Хайден поддерживает тесные отношения с ребенком. Сама же Кайя любит наблюдать за тренировками отца.

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Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери

US Weekly

Напомним, что Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года. Через два года пара рассталась, но возобновила отношения в 2013-м. Об окончательном разрыве легенды бокса и актрисы стало известно в августе минувшего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о том, что Хайден Панеттьери долгое время не общалась с дочерью. До этого актрису избил ее бойфренд Брайан Хиккерсон, что просто шокировало Кличко.

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Персоны
Владимир Кличко Хайден Панеттьери
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Как можно сопоставить две статьи в Обозе - "30-летняя Хайден поддерживает тесные отношения с ребенком" и "Хайден Панеттьери долгое время не общалась с дочерью"?
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