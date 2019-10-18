Летит в Украину: СМИ раскрыли правду об экс-невесте Кличко, которую избил бойфренд

Экс-невеста легендарного Владимира Кличко Хайден Панеттьери в ближайшие дни должна прибыть в Украину.

Об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на окружение американской актрисы. При этом уточняется, что Панеттьери часто посещает Киев, чтобы повидаться с четырехлетней дочерью Кайей-Евдокией.

Несмотря на проживание в США, 30-летняя Хайден поддерживает тесные отношения с ребенком. Сама же Кайя любит наблюдать за тренировками отца.

Хайден Панеттьери US Weekly

Напомним, что Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года. Через два года пара рассталась, но возобновила отношения в 2013-м. Об окончательном разрыве легенды бокса и актрисы стало известно в августе минувшего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о том, что Хайден Панеттьери долгое время не общалась с дочерью. До этого актрису избил ее бойфренд Брайан Хиккерсон, что просто шокировало Кличко.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!