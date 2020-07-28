Легендарный легионер "Шахтера" бросил русскую жену ради бразильской модели

Легендарный бразильский игрок донецкого "Шахтера" Луис Адриано расстался со своей женой россиянкой Екатериной Дорожко и начал встречаться с моделью Лумой Симойнш.

Как сообщает издание Globo, в марте жена футболиста уехала в Россию, а Адриано в это время закрутил роман со своей соотечественницей. Поведение нападающего изменилось, когда Дорожко вернулась в Бразилию в апреле. Он больше не комментировал ее публикации в Instagram, а количество их совместных фотографий и видео значительно уменьшилось. После этого Адриано удалил все снимки, на которых есть россиянка.

Новая девушка Луиса Адриано Instagram Лумы Симойнш

В воскресенье, 26 июля, экс-форвард "Шахтера" забил победный гол за "Палмейрас", а Симойнш опубликовала совместное фото с его матерью и сестрами.

Лума Симойнш с сестрами и матерью Луиса Адриано Globo

Отметим, что ранее ради Дорожко футболист бросил свою бразильскую жену с тремя маленькими детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка рассказала, что получает угрозы смерти из-за цвета кожи Луиса Адриано.