Легендарный легионер "Шахтера" бросил русскую жену ради бразильской модели
Легендарный бразильский игрок донецкого "Шахтера" Луис Адриано расстался со своей женой россиянкой Екатериной Дорожко и начал встречаться с моделью Лумой Симойнш.
Как сообщает издание Globo, в марте жена футболиста уехала в Россию, а Адриано в это время закрутил роман со своей соотечественницей. Поведение нападающего изменилось, когда Дорожко вернулась в Бразилию в апреле. Он больше не комментировал ее публикации в Instagram, а количество их совместных фотографий и видео значительно уменьшилось. После этого Адриано удалил все снимки, на которых есть россиянка.
В воскресенье, 26 июля, экс-форвард "Шахтера" забил победный гол за "Палмейрас", а Симойнш опубликовала совместное фото с его матерью и сестрами.
Отметим, что ранее ради Дорожко футболист бросил свою бразильскую жену с тремя маленькими детьми.
Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка рассказала, что получает угрозы смерти из-за цвета кожи Луиса Адриано.