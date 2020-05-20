Легендарный футболист Фаустино Асприлья устроил флирт с актрисой фильмов для взрослых Эсперансой Гомес

Один из лучших игроков в истории колумбийского футбола Фаустино Асприлья пофлиртовал с Эсперансой Гомес – звездой порно, на которую подписаны 4,5 миллиона человек

Фаустино Асприлья

Как сообщае The Sun, беседа между экс-игроком и 38-летней инстадивой началась после того, как она выложила в Instagram видео, где играется с деревенским петушком. "Я принесу своего петушка на твою ферму", – написала Гомес.

"Жду тебя и твоего петушка, пусть поиграется с моим Лагримоном [так зовут быка футболиста, который живет у него на ферме]. Надеюсь, он не лишит его перьев. А ты можешь составить мне компанию и задуть свечку, ведь мне в этом году исполняется 50 лет", – ответил Асприлья.

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

Эсперанса Гомес @esperanzagomez

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