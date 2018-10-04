Кто такая Кэтрин Майорга: что нужно знать о жертве изнасилования Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании в 2009 году американки Кэтрин Майорга. OBOZREVATEL собрал основные факты о женщине, устроившей один из грандиознейших секс-скандалов года.

В то время Кэтрин Майорга была 25-летней моделью, работа которой заключалась в том, чтобы перед барами общаться с другими молодыми и красивыми женщинами, завлекая их в заведение.

Кэтрин Майорга The Sun

Кэтрин и Криштиану Роналду пересеклись в VIP-секции Rain, ночного клуба, принадлежащего Palms Casino Resort (Лас-Вегас).

Кэтрин Майорга и Криштиану Роналду The Sun

По словам женщины все случилось после вечеринки, она подала заявление в суд, где указала, что инцидент произошел в гостиничном номере. Девушка заявила, что секс был не природным способом, рассказав все интимные подробности происшествия. Она сразу хотела подать заявление, но португалец выплатил ей 300 000 евро за молчание.

Футболист резко отреагировал на заявление американки. Он сообщил, что все это ложь и что девушка просто хочет славы, а все это часть работы любой знаменитости. Спортсмен уже нанял частного детектива, чтобы получить компрометирующую информацию, которая позволит разоблачить Майоргу.

Позже в СМИ появилась информация о том что Роналду из-за этого инцидента выгнали из сборной Португалии. Спустя некоторое время главный тренер Фернанду Сантуш назвал истинную причину отсутствия звездного нападающего.