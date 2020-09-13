Криштиану Роналду в честь помолвки подарил кольцо за 786 000 долларов – The Sun

Звездный футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в честь помолвки со своей невестой Джорджиной Родригес подарил ей кольцо от Cartier стоимостью чуть более 786 000 долларов, сообщает The Sun.

Лидия Рамирес, заместитель директора Cartier, в интервью СМИ раскрыла просьбу Криштиану, поделившись изображением недавно купленного португальцем украшения. Кольцо инкрустировано бриллиантом весом в 4,99 карата.

У себя в Instagram Рамирес добавила несколько смайлов с сердечками и несколько слов, которые убрали всю загадку из нынешней ситуации Криштиану и его девушки: "обязательство" и "идеальная просьба".

У португальца четверо детей. Его первый сын родился в 2010 году от неизвестной матери, в 2017 году у него родились близнецы от суррогатной матери, а также Алана Мартина, матерью которой является Джорджина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября прошлого года Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" якобы провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности

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