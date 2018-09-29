Криштиану Роналду увидел ''Ukraine'' и сказал ''спокойной ночи, Раша!''

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время трансляции в Instagram произнес несколько фраз на русском языке.
Футболист общался с подписчиками и обращался к ним на разных языках. Увидев сообщение от российского болельщика, он сказал по-русски: "Спокой, спокой ноче, Раша!" и "Давай-давай".
Пользователи в соцсетях обратили внимание, что это произошло, когда на экране смартфона появилась надпись "Ukraine".
Криштиану Роналду
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что УЕФА наказал Роналду в Лиге чемпионов.