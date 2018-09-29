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Криштиану Роналду увидел ''Ukraine'' и сказал ''спокойной ночи, Раша!''

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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время трансляции в Instagram произнес несколько фраз на русском языке.

Футболист общался с подписчиками и обращался к ним на разных языках. Увидев сообщение от российского болельщика, он сказал по-русски: "Спокой, спокой ноче, Раша!" и "Давай-давай".

Пользователи в соцсетях обратили внимание, что это произошло, когда на экране смартфона появилась надпись "Ukraine".

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

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