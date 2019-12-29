Криштиану Роналду показал рождественское фото, смутив фанатов одной деталью

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду вздбудоражил своих поклонников, разместив рождественское фото с одного их солнечных пляжей.

"Криштиану Роналду позирует с Сантой. Но, постойте, Санта это ведь.... " - загадочно написал у себя в Twitter известный итальянский журналист Танкреди Палмери.

В комментариях пользователи начали писать, что мужчина в белой бороде очень напоминает извечного оппонента Роналду - Лионеля Месси.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Роналду отметился фантастическим ударом в 17-м туре чемпионата Италии по футболу в Серии А.

На 45-й минуте выездного матча против против "Сампдории" (2:1) капитан сборной Португалии выпрыгнул на 71 см, и на высоте 2 метра 56 сантиметров смог нанести прицельный "выстрел" по воротам Аудеро.

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