Названа фантастическая стоимость одного поста в Instagram Криштиану Роналду

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил рейтинг знаменитостей, которые зарабатывают на рекламных постах в Instagram.

34-летний португалец за год заработал 48,66 миллиона долларов. В среднем, каждый из постов принес игроку 993,4 тысячи долларов. На втором месте оказался нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси с 23,2 миллиона долларов в год от рекламы в Instagram. Третью строчку заняла американская супермодель Кендалл Дженнер (16,18), говорится в исследования Buzz Bingo, результаты которого приводит The Sun.

Также в рейтинге упоминаются другие футболисты. Роналду оказался успешнее и бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара (7,39 миллиона долларов) и шведа Златана Ибрагимовича, выступающего за американский "Лос-Анджелес Гэлакси" (4,08).

На страницу Роналду в Instagram подписано 186 миллионов пользователей — это рекорд социальной сети. Месси занимает девятую строчку в рейтинге самых популярных аккаунтов в Instagram с 133 миллионами подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота сборной Украины с пенальти в матче отборочного раунда Евро-2020. Этот гол стал 700-м в карьере португальца.

Криштиану стал шестым игроком в истории, кому покорилось это достижение

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!