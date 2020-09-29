Кравец рассказал, как не успел развестись с женой

Украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец рассказал, что не успел развестись с женой Анной из-за карантина.

В интервью на Instagram-канале телеканалов "Футбол" игрок признался, что за последние несколькой месяцев им удалось наладить и сохранить отношения.

"Смотрите, у нас была своя история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то недопонимали друг друга на расстоянии. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе. Все выяснили и сейчас думаем только о том, чтобы сохранить отношения, развивать их. Сейчас все отлично, Слава Богу! Мы не успели развестись из-за карантина, но после него все наладилось", – рассказал Кравец.

Пара познакомилась в интернете в 2008 году. Брак заключили в 2010-м. Воспитывают двоих детей-близнецов Влада и Ивана, родившихся 25 ноября 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Коньяспора" заявил о расставании с женой Анной.