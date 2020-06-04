Красотка из UFC Рэйчел Остович показала, как располнела на карантине

Максим Богданов Раздевалка 19:55, 4.06.2020 Обновлено: 20:16, 4.06.2020

Одна из самых сексуальных девушек Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович, которая несколько лет назад вставила силиконовую грудь, показала свои изменения на карантине.

29-летняя уроженка Гавайских островов опубликовала фото с водного отдыха и спросила у подписчиц, не набрали ли они лишних килограммов в период самоизоляции.

Рэйчел Остович
@rachaelostovich

"Кто-нибудь еще набрал более 6 килограммов во время карантина?" – написала девушка, прикрепив к посту смайлик со свиньей.

Поклонники и друзья Рэйчел отказались признавать, что она располнела. "В целом, ты стала на 6 кг сочнее", – написала в комментариях другая девушка-боец UFC Татьяна Суарес.

Кроме того, Рэйчел выложила в соцсеть себя в розовом бикини, оформив фото как обложку вымышленного журнала "Quaranteen". "Королева карантина", – написала Остович

Рэйчел Остович
@rachaelostovich
Рэйчел Остович
@rachaelostovich
Рэйчел Остович
@rachaelostovich

Ранее Остович похвасталась пышными формами и произвела настоящий фурор в Instagram.

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Спорт Раздевалка

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