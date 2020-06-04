Красотка из UFC Рэйчел Остович показала, как располнела на карантине
Одна из самых сексуальных девушек Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович, которая несколько лет назад вставила силиконовую грудь, показала свои изменения на карантине.
29-летняя уроженка Гавайских островов опубликовала фото с водного отдыха и спросила у подписчиц, не набрали ли они лишних килограммов в период самоизоляции.
"Кто-нибудь еще набрал более 6 килограммов во время карантина?" – написала девушка, прикрепив к посту смайлик со свиньей.
Поклонники и друзья Рэйчел отказались признавать, что она располнела. "В целом, ты стала на 6 кг сочнее", – написала в комментариях другая девушка-боец UFC Татьяна Суарес.
Кроме того, Рэйчел выложила в соцсеть себя в розовом бикини, оформив фото как обложку вымышленного журнала "Quaranteen". "Королева карантина", – написала Остович
Ранее Остович похвасталась пышными формами и произвела настоящий фурор в Instagram.