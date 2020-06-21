Американская спортсменка Пейдж Спиранак, обладающая негласным титулом самой красивой гольфистки мира, сделала откровенное признание о своем дресс-коде во время турниров.

28-летняя спортсменка, на которую в Instagram подписано более 2.6 млн человек, заявила, что играет в гольф без трусов.

В последнем эпизоде своего подкаста "Игра за раунд" Пейдж Спиранак рассказала, что играет в гольф в облегающих шортах или юбке с вшитыми в нее шортами, сообщает GolfMagic.

По ее словам, она не надевает белье, потому что с ним "будет слишком много слоев".

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира выступает на турнирах без белья Instagram Пейдж Спиранак

Ранее Спиринак рассказала, что получила в свой адрес огромное количество угроз и проклятий только из-за слишком откровенных нарядов. Кроме того Пейдж пожаловалась на неназванный гольф-клуб, который отказался принять от нее благотворительную помощь из-за ее большой груди.