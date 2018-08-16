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Красивейшая украинская легкоатлетка покорила Instragram полуобнаженным фото

13.4тЧитать новость на украинском

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех в очередной раз восхитила интернет своей безупречной фигурой. 23-летняя прыгунья в длину выложила снимок в бикини и собрала десятки восторженных комментариев и тысячи лайков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Новости
Красивейшая легкоатлетка Украины вызвала фурор фантастической фигурой

Напомним, что неделю назад Марина произвела настоящую сенсацию на чемпионате Европы по летним видам спорта. Девушка в своей последней попытке выборола "серебро" и покорила мир фантастическими эмоциями.

Персона
Марина Бех
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