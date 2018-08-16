Красивейшая украинская легкоатлетка покорила Instragram полуобнаженным фото

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех в очередной раз восхитила интернет своей безупречной фигурой. 23-летняя прыгунья в длину выложила снимок в бикини и собрала десятки восторженных комментариев и тысячи лайков.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.
Напомним, что неделю назад Марина произвела настоящую сенсацию на чемпионате Европы по летним видам спорта. Девушка в своей последней попытке выборола "серебро" и покорила мир фантастическими эмоциями.