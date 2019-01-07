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''Красивая попа'': жена футболиста "Динамо" похвасталась горячей фотосессией

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Супруга полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина порадовала своих подписчиков в социальной сети Instagram сексуальной фотосессией.

Девушка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в колготках и свитере, а также в колготках в крупную сетку и прозрачном топе.

Алина Буяльская

Алина Буяльская

Instagram Алины Буяльской

Алина Буяльская

Алина Буяльская

Instagram Алины Буяльской

Буяльская отметила, что давно не посещала спортзал и набрала полтора килограмма за новогодние праздники. "В зале за три недели была всего один раз с мужем, после которого отходила неделю. Завтра еще себе разрешу вкусно покушать, ну а с понедельника в бой. Скоро буду радовать вас своими стори из зала", – написала Алина.

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Алина Буяльская

Алина Буяльская

Instagram Алины Буяльской

Алина Буяльская

Алина Буяльская

Instagram Алины Буяльской

Алина Буяльская

Алина Буяльская

Instagram Алины Буяльской

"Красивая попа", "Вот это ты гонишь", "Очень красивая девушка", "Ох, шикарная", – отреагировали пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина похвасталась фото в образе сексуальной снегурочки.

Персона
Виталий Буяльский
Тег
ФК Динамо Киев
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