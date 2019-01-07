''Красивая попа'': жена футболиста "Динамо" похвасталась горячей фотосессией

Супруга полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина порадовала своих подписчиков в социальной сети Instagram сексуальной фотосессией.

Девушка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в колготках и свитере, а также в колготках в крупную сетку и прозрачном топе.

Алина Буяльская Instagram Алины Буяльской

Алина Буяльская Instagram Алины Буяльской

Буяльская отметила, что давно не посещала спортзал и набрала полтора килограмма за новогодние праздники. "В зале за три недели была всего один раз с мужем, после которого отходила неделю. Завтра еще себе разрешу вкусно покушать, ну а с понедельника в бой. Скоро буду радовать вас своими стори из зала", – написала Алина.

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Алина Буяльская Instagram Алины Буяльской

Алина Буяльская Instagram Алины Буяльской

Алина Буяльская Instagram Алины Буяльской

"Красивая попа", "Вот это ты гонишь", "Очень красивая девушка", "Ох, шикарная", – отреагировали пользователи соцсети.

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