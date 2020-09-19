Костюк вогнали в краску вопросом про мужское достоинство. Видео

Максим Иншаков Раздевалка 14:47, 19.09.2020

Прославленная украинская теннисистка Марта Костюк стала главной героиней очередного выпуска на Youtube-канале "ОТДУШИВДУШУ", где ей задали пикантный вопрос про размер мужского достоинства.

Авторы поинтересовались у теннисистки, согласна ли она с известным тезисом, что "размер имеет значение?". Девушка покраснела, застенчиво хмыкнула, а затем призналась, что не очень осведомлена в подобной теме.

"Я не настолько опытная, чтобы ответить на этот вопрос, поэтому поэтому мой ответ - "Я не знаю", но многие говорят, что да", – рассказала Марта.

Как сообща OBOZREVATEL, ранее у Костюк на этой же съемке одним из заданий было показать удаленные фотографии в своем телефоне.

Девушка выполнила челлендж, засветив при этом снимки, которые не предназначались для общего доступа.

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