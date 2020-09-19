Костюк попала в неловкую ситуацию, засветив интимные фото в телефоне

Прославленная украинская теннисистка Марта Костюк приняла участие в съемках на Youtube-канале "ОТДУШИВДУШУ", где одним из заданий было показать удаленные фотографии в своем телефоне.

Девушка выполнила челлендж, засветив при этом снимки, которые не предназначались для общего доступа.

Спортсменка продемонстрировала себя во время косметических процедур, а также в белье в ванной одного из отелей. Откровенные кадры заставили Марту периодически краснеть.

Марта Костюк на пляже кадр из видео

Марта Костюк в ванной кадр из видео

Марта Костюк делает веки кадр из видео

Марта Костюк отдыхает кадр из видео

Марта Костюк во время косметических процедур кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, японская теннисистка US Open-2020 Наоми Осака после победы на турнире призналась, что наибольший урок она извлекла для себя после матча с Мартой Костюк.

Оскака заявила, что встреча с украинкой стала ключевой на турнире