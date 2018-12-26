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"Косолапые": над Усиком и Беринчиком посмеялись в сети

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Во вторник, 25 декабря, в концертном зале Freedom Hall состоялась первая церемония награждения спортсменов WWFC AWARDS 2018.

Историческое событие посетили абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, обладатель титула Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Украинский борец на своей странице в Instagram запостил смешное фото с боксерами, которое он сделал во время церемонии.

"Тот момент, когда Денису Беринчику удобно сидеть", - подписал снимок Беленюк.

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Фоловеры украинского борца тут же начали придумывать смешные комментарии к фото. "Массивная охрана у Беринчика", "Еще и безопасно", "Не зря худел", "Какие-то вы все косолапые", "Жану на двух стульях можно, у него кость широкая", - упражнялись в юморе подписчики Беленюка.

Александр Усик и Денис Беринчик

Александр Усик и Денис Беринчик

K2 Promotions

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик нокаутировал Тони Белью в восьмом раунде противостояния в Манчестере.

  • Украинский боксер Денис Беринчик одержал эффектную победу нокаутом в поединке против Росеки Кристобаля. Бой в Броварах в ТРЦ "Терминал" за титул Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе завершился в седьмом раунде.

Персоны
Александр УсикДенис БеринчикЖан Беленюк
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