"Королева тенниса": Свитолина покорила фанатов необычным образом

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина порадовала своих фанатов очередной фотографией с прошлогодней съемки для модного журнала Elle, напомнив о новом сезоне на грунтовом корте.

Первая ракетка страны ради яркой фотосессии вышла в непривычном для тенниса виде, покорив своих подписчиков.

Элина предстала перед фотографами в достаточно коротком и откровенном вечернем платье и на высоких каблуках. Необычный образ спортсменки вызвал бурю положительных эмоций в комментариях.

"Подготовка к грунтовому сезону идет полным ходом", - подписала кадр украинка.

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

В марте этого года Свитолина сообщила о своем решении взять паузу и не принимать участие в теннисных турнирах. У нашей теннисистки диагностировали проблемы с коленом.

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