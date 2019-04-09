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"Королева тенниса": Свитолина покорила фанатов необычным образом

2.5тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина порадовала своих фанатов очередной фотографией с прошлогодней съемки для модного журнала Elle, напомнив о новом сезоне на грунтовом корте.

Первая ракетка страны ради яркой фотосессии вышла в непривычном для тенниса виде, покорив своих подписчиков.

Элина предстала перед фотографами в достаточно коротком и откровенном вечернем платье и на высоких каблуках. Необычный образ спортсменки вызвал бурю положительных эмоций в комментариях.

"Подготовка к грунтовому сезону идет полным ходом", - подписала кадр украинка.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

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В марте этого года Свитолина сообщила о своем решении взять паузу и не принимать участие в теннисных турнирах. У нашей теннисистки диагностировали проблемы с коленом.

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