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"Конфликт": Монфис раскрыл всю правду про отношения со Свитолиной

1.7тЧитать материал на украинском

Французский теннисист Гаэль Монфис признался, что его совместный аккаунт в Instagram с Элиной Свитолиной был закрыт из-за небольшого конфликта.

Свитолина и Монфис

Свитолина и Монфис

Tennis time

"Почему мы закрывали наш профиль в Instagram? У нас просто было время пожить для себя. Это чудесно делиться чем-то с болельщиками, но последние 2-3 недели у нас не было каких-то идей, нам нужно было какое-то пространство только для нас. Мы слегка поспорили из-за этого и в итоге решили закрыть страницу. Но потом все решили, что мы расстались, так что нужно было ее восстанавливать. И теперь у нас есть новые идеи. Мы не ссорились, хотя именно из-за этого случился маленький конфликт", – заявил 15-я ракетка мира в интервью Outside the Ball.

Новости
"В итоге..." Свитолина выступила с заявлением об отношениях с Монфисом

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина и Гаэль Монфис записали видеообращение к фанатам после того, как из Instagram был удален их совместный аккаунт G.E.M.S.Life, а в СМИ сообщили о том, что теннисисты больше не являются парой.

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Закон Порядок
Закон Порядок
таки натуральный француз
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