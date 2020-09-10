Комментатор "Матч ТВ" в прямом эфире шокировал неожиданным поступком свою девушку

Максим Иншаков Раздевалка 21:20, 10.09.2020 Обновлено: 22:37, 10.09.2020

Известный спортивный ведущий российского телеканала "Матч ТВ" Сергей Розанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и коллеге Элеоноре Хабибулиной.

"Мы такие новости не готовили!" – ответила ему Хабибулина и в слезах согласилась стать его женой.

Позже девушка выложила видео у себя в Instagram, поблагодарив за непередаваемые эмоции.

"Спасибо ещё раз за такой сюрприз! Зная тебя, представляю сколько сил и нервов ты потратил. Получилось так неожиданно. Не сам факт, конечно, а именно прямой эфир и то, как ты все придумал. Я была в шоке", – написала Хабибулина.

Элеонора Хабибулина поблагодарила за сюрприз
Instagram Элеоноры Хабибулиной
Элеонора Хабибулина в купальнике
Instagram Элеоноры Хабибулиной
Элеонора Хабибулина в белом платье
Instagram Элеоноры Хабибулиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее необычный случай произошел в четвертой лиге чемпионата Румынии по футболу. Во время матча между командами "Орадя" и "Диосиг" боковой арбитр Мариуш Матица предложил руку и сердце девушке, работающей ассистентом рефери.

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