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"Классные с*ськи": Свитолина вызвала восторг в Instagram

23.2тЧитать новость на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вызвала восторг в Instagram своей новой фотографией с корта. На снимке 23-летняя харьковчанка запечатлена в обтягивающем белом наряде, который отлично подчеркивает ее безупречную фигуру.

Фанаты не остались равнодушными от кадра, восхищаясь не только улыбкой спортсменки.

"Классные сиськи!" - оставил прямолинейный комментарий один из юзеров.

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Most smiles are started by another smile 😁 #Nike #NikeCourt

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Напомним, что 12 августа Свитолина не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Канады с призовым фондом 2,8 миллиона долларов. В 1/2 финала 5-я сеяная украинка в двух сетах проиграла американской теннисистке Слоан Стивенс (3) со счётом 6:3, 6:3.

Персона
Элина Свитолина
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Одесситочка)))
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