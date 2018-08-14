"Классные с*ськи": Свитолина вызвала восторг в Instagram

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вызвала восторг в Instagram своей новой фотографией с корта. На снимке 23-летняя харьковчанка запечатлена в обтягивающем белом наряде, который отлично подчеркивает ее безупречную фигуру.

Фанаты не остались равнодушными от кадра, восхищаясь не только улыбкой спортсменки.

"Классные сиськи!" - оставил прямолинейный комментарий один из юзеров.

Напомним, что 12 августа Свитолина не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Канады с призовым фондом 2,8 миллиона долларов. В 1/2 финала 5-я сеяная украинка в двух сетах проиграла американской теннисистке Слоан Стивенс (3) со счётом 6:3, 6:3.