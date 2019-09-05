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5 сентября • обновлено в 22:47
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"Классные си*ьки": знаменитая украинская теннисистка поразила сеть своим декольте

1.3т Читать материал на украинском

Третья ракетка Украины Леся Цуренко произвела бурный восторг фанатов своим фото из испанской клиники.

31-летняя киевлянка отправилась в Фуэнхиролу, чтобы вылечить травму локтя и выложила снимок с одной из процедур, но поклонники обратили внимание совсем на другое.

Подписчики спортсменки в Instagram не смогли сдержать эмоции при комментировании бюста украинки.

"Классные си*ьки": знаменитая украинская теннисистка поразила сеть своим декольте

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим взглянуть на нашу теннисистку.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся выложила снимок в черном бикини, которое подчеркивает ее изящные формы.

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Персона
Леся Цуренко
Место
Испания
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
И где тут сиськи?
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