Третья ракетка Украины Леся Цуренко произвела бурный восторг фанатов своим фото из испанской клиники.

31-летняя киевлянка отправилась в Фуэнхиролу, чтобы вылечить травму локтя и выложила снимок с одной из процедур, но поклонники обратили внимание совсем на другое.

Подписчики спортсменки в Instagram не смогли сдержать эмоции при комментировании бюста украинки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим взглянуть на нашу теннисистку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся выложила снимок в черном бикини, которое подчеркивает ее изящные формы.

О спорте и не только – в нашем Instagram!