Третья ракетка Украины Леся Цуренко произвела бурный восторг фанатов своим фото из испанской клиники.
31-летняя киевлянка отправилась в Фуэнхиролу, чтобы вылечить травму локтя и выложила снимок с одной из процедур, но поклонники обратили внимание совсем на другое.
Подписчики спортсменки в Instagram не смогли сдержать эмоции при комментировании бюста украинки.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим взглянуть на нашу теннисистку.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся выложила снимок в черном бикини, которое подчеркивает ее изящные формы.
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