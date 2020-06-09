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9 июня • обновлено в 20:19
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Киевская гимнастка Юлия Реутова снялась обнаженной

6.2т
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Заслуженный мастер спорта Украины по художественной гимнастике Юлия Реутова, которая обрела популярность благодаря своим фантастическим внешним данным и участию в шоу "Минута славы", произвела фурор эротической фотосессией.

23-летняя киевлянка, проживающая сейчас в США, выставила в Instagram несколько снимков, на которых позирует топлес.

Юлия Реутова

Юлия Реутова

@juleeya69

Юлия Реутова

Юлия Реутова

@juleeya69

Юлия Реутова

Юлия Реутова

@juleeya69

Юлия Реутова

Юлия Реутова

@juleeya69

Юлия Реутова

Юлия Реутова

@juleeya69

Юлия Реутова

Юлия Реутова

@juleeya69

Юлия Реутова

Юлия Реутова

@juleeya69

Юлия Реутова

Юлия Реутова

@juleeya69

Юлия Реутова

Юлия Реутова

@juleeya69

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия решила оригинальным способом заработать.

На популярной платформе Онлифанс девушка выставила объявление о продаже своих обнаженных фотографий.

Пару лет назад спортсменка поразила интернет, показав в сети свою эротическую фотосессию.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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