Киевская гимнастка Юлия Реутова снялась обнаженной

Заслуженный мастер спорта Украины по художественной гимнастике Юлия Реутова, которая обрела популярность благодаря своим фантастическим внешним данным и участию в шоу "Минута славы", произвела фурор эротической фотосессией.

23-летняя киевлянка, проживающая сейчас в США, выставила в Instagram несколько снимков, на которых позирует топлес.

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Юлия Реутова @juleeya69

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия решила оригинальным способом заработать.

На популярной платформе Онлифанс девушка выставила объявление о продаже своих обнаженных фотографий.

Пару лет назад спортсменка поразила интернет, показав в сети свою эротическую фотосессию.

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