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12 мая • обновлено в 21:41
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"Катастрофа": украинская чемпионка поделилась последствиями карантина

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Двухкратная чемпионка Европы украинская легкоатлетка Наталья Прищепа (после замужества Кроль) пожаловалась отсутствием концентрации после долгой самоизоляции.

"Стоило лишь немного выйти из режима, и все, катастрофа. Вы тоже не можете собрать себя в кучу после карантина? Или это только я такая?" – написала Прищепа в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прищепа (после замужества Кроль) провалила допинг-тест 23 февраля. В крови нашей спортсменки нашли запрещенный препарат под названием гидрохлортиазид. Прищепа отстранена от всех соревнований до выяснения обстоятельств дела

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Карантин в Украине
Персона
Наталья Прищепа
Место
Украина
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