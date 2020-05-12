"Катастрофа": украинская чемпионка поделилась последствиями карантина

Двухкратная чемпионка Европы украинская легкоатлетка Наталья Прищепа (после замужества Кроль) пожаловалась отсутствием концентрации после долгой самоизоляции.

"Стоило лишь немного выйти из режима, и все, катастрофа. Вы тоже не можете собрать себя в кучу после карантина? Или это только я такая?" – написала Прищепа в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прищепа (после замужества Кроль) провалила допинг-тест 23 февраля. В крови нашей спортсменки нашли запрещенный препарат под названием гидрохлортиазид. Прищепа отстранена от всех соревнований до выяснения обстоятельств дела

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